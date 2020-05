„Vrem sa vedeți apusuri”, a spus Newsom (foto), citat de SF Gate. „Vrem sa va bucurați de activitați in aer liber . Ce nu dorim este formarea de mari grupuri.” Lista, structurata alfabetic (in engleza), include o mare varietate de activitați, fiind atat de detaliata incat a starnit ironii și uimire pe rețelele sociale. Iata conținutul ei integral: – Atletism – Badminton (doua persoane) – Aruncarea mingii de baseball sau de softball – Acrobații pe bicicleta – Canoe (o persoana) – Pescuit de crabi – Ciclism – Explorare stanci plaja – Gradinarit (nu in grup) – Golf (o persoana, pe jos – fara mașinuța)…