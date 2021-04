Lista grădinițelor care rămân deschise pe perioada vacanței de primăvară Ministerul Educației anunța lista gradinițelor care raman deschise in țara pe perioada vacanței de primavara. Numarul acestor gradinițe difera de la o saptamana la alta, in funcție de cereri și disponibilitatea personalului. „Ministerul Educatiei a creat cadrul legal pentru ca gradinitele sa poata organiza activitati cu copiii si in perioada vacantei de primavara. Astfel, un numar insemnat de gradinite din sistemul de educatie vor functiona si pe perioada vacantei de primavara, cu avizul directiilor de sanatate publica. Numarul acestora este diferit de la o saptamana la alta in functie de solicitari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației anunța lista gradinițelor care raman deschise in țara pe perioada vacanței de primavara. Numarul acestor gradinițe difera de la o saptamana la alta, in funcție de cereri și disponibilitatea personalului. „Ministerul Educatiei a creat cadrul legal pentru ca gradinitele sa poata organiza…

- Din 2 aprilie, timp de o luna, toți elevii au intrat intr-o vacanța prelungita. Cu toate astea, conform ministrului Sorin Cimpeanu, pe toata perioada vacanței gradinițele vor ramane deschise. Singura condiție va fi sa aiba avizul pozitiv din partea Direcțiilor de Sanatate Publica. Gradinițele deschise…

- Ministerul Educației a anunțat luni ca a creat cadrul legal pentru ca gradinițele sa poata organiza activitați cu copiii și in perioada vacanței de primavara. Astfel, un numar insemnat de gradinițe din sistemul de educație vor funcționa și pe perioada vacanței de primavara, cu avizul direcțiilor de…

- Un "numar insemnat" de gradinite vor functiona si pe perioada vacantei de primavara cu avizul directiilor de sanatate publica, informeaza Ministerul Educatiei intr-un comunicat remis luni presei.

- Ministerul Educatiei a anunțat, luni, ca un numar insemnat de gradinite vor functiona si pe perioada vacantei de primavara, cu avizul directiilor de sanatate publica. “Ministerul Educatiei a creat cadrul legal pentru ca gradinitele sa poata organiza activitati cu copiii si in perioada vacantei de primavara.…

- Ministerul Educației anunța ca pe perioada vacanței de primavara vor fi deschise mai multe gradinițe in țara, cu avizul directiilor de sanatate publica. Numarul acestora difera de la o saptamana la alta, in funcție de cereri și disponibilitatea personalului.

- Ministerul Educației a creat cadrul legal pentru ca gradinițele sa poata organiza activitați cu copiii și in perioada vacanței de primavara. Astfel, un numar insemnat de gradinițe din sistemul de educație vor funcționa și pe perioada vacanței de primavara, cu avizul direcțiilor de sanatate publica.…

- Mai mult de jumatate dintre gradinitele din judetul Covasna vor fi deschise in perioada vacantei de primavara, inclusiv in mai multe localitati in care incidenta cazurilor de COVID-19 depaseste 4 la mia de locuitori. Potrivit conducerii Inspectoratului Scolar Judetean Covasna, conform ordinului ministrului…