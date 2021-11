Lista finală a miniștrilor din Cabinetul Nicolae Ciucă / Cum arată Guvernul PNL-PSD-UDMR Guvernul PNL-PSD-UDMR, care va fi condus de Nicolae Ciuca pentru urmatorul an și jumatate, va avea doi vicepremieri - Kelemen Hunor și Sorin Grindeanu sau Gabriela Firea. PSD va avea 9 ministere, între care Finanțe - Adrian Câciu, Aparare - Vasile Dîncu, Tineret și Familie, un portofoliu nou creat - Gabriela Firea și Sanatate - Alexandru Rafila, în timp ce PNL va avea 8 ministere, între care Justiție - Catalin Predoiu, Fonduri Europene - Dan Vîlceanu și Cercetare și Digitalizare - Florin Roman. UDMR își pastreaza cele ministere: Dezvoltare, Lucrari Publice… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

