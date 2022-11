Stiri pe aceeasi tema

- Este a treia oara in acest an cand lista medicamentelor gratuite și compensate este actualizata de Guvern, la solicitarea Ministerului Sanatații. Medicamente noi pentru tratarea pacienților cu afecțiuni oncologice vor intra pe lista moleculelor gratuite și compensate, incepand de luna viitoare. In total,…

- Social Lista medicamentelor gratuite și compensate, extinsa cu 21 de molecule noi noiembrie 3, 2022 09:30 La solicitarea Ministerului Sanatații, Guvernul Romaniei a aprobat miercuri, 2 noiembrie 2022, proiectul de Hotarare privind modificarea și completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 720/2008…

- Ministerul Sanatatii (MS) anunta ca, din 1 decembrie, se extinde lista de medicamente gratuite si compensate, fiind introduse 21 de molecule noi. Majoritatea acestora sunt destinate pacientilor cu afectiuni onologice, dar pe lista apar si medicamente pentru boala Parkinson, insuficienta cardiaca,…

- Ministerul Sanatatii (MS) anunta ca, din 1 decembrie, se extinde lista de medicamente gratuite si compensate, fiind introduse 21 de molecule noi. Majoritatea acestora sunt destinate pacientilor cu afectiuni onologice, dar pe lista apar si medicamente pentru boala Parkinson, insuficienta cardiaca,…

- Ministerul Sanatatii (MS) anunta ca, din 1 decembrie, se extinde lista de medicamente gratuite si compensate, fiind introduse 21 de molecule noi. Majoritatea acestora sunt destinate pacientilor cu afectiuni onologice, dar pe lista apar si medicamente pentru boala Parkinson, insuficienta cardiaca, boli…

- DOCUMENTE: Lista medicamentelor gratuite și compensate, EXTINSA de la 1 decembrie, pentru pacienții cu boli grave Ministerul Sanatatii va extinde lista de medicamente gratuite si compensate, incepand cu data de 1 decembrie. Lista va fi extinsa cu 21 de molecule noi destinate pacientilor cu afectiuni…

- Ministerul Sanatatii va extinde lista de medicamente gratuite si compensate, incepand cu data de 1 decembrie, cu 21 de molecule noi destinate pacientilor cu afectiuni oncologice, Parkinson, insuficienta cardiaca, boli endocrine si metabolice, afectiuni pulmonare cronice, angioedem ereditar si amiotrofie…

- Ministerul Sanatatii (MS) anunta ca, din 1 decembrie, se extinde lista de medicamente gratuite si compensate, fiind introduse 21 de molecule noi. Majoritatea acestora sunt destinate pacientilor cu afectiuni onologice, dar pe lista apar si medicamente pentru boala Parkinson, insuficienta cardiaca, boli…