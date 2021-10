Premierul desemnat Nicolae Ciuca a anuntat, sambata, ca lista Guvernului si programul de guvernare au fost depuse la Parlament. El a precizat ca Programul de guvernare este centrat pe masuri de prima urgenta pentru combaterea crizei pandemice si ca este nevoie de stabilitate. “Programul de guvernare este centrat pe ceea ce inseamna masurile de prima […] The post Lista de miniștri și programul de guvernare, depuse in Parlament. Mesajul lui Nicolae Ciuca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .