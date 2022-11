Ministerul Sanatatii va extinde lista de medicamente gratuite si compensate cu 21 de molecule noi destinate pacientilor cu afectiuni oncologice, Parkinson, insuficienta cardiaca, boli endocrine si metabolice, afectiuni pulmonare cronice, angioedem ereditar si amiotrofie spinala musculara. La solicitarea Ministerului Sanatații, Guvernul Romaniei a actualizat lista cuprinzand denumirile comune internaționale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asigurații […] The post Lista de medicamente gratuite si compensate, extinsa incepand cu data de 1 decembrie 2022 first appeared on Ziarul…