Ministerul Sanatatii (MS) anunta ca, din 1 decembrie, se extinde lista de medicamente gratuite si compensate, fiind introduse 21 de molecule noi. Majoritatea acestora sunt destinate pacientilor cu afectiuni onologice, dar pe lista apar si medicamente pentru boala Parkinson, insuficienta cardiaca, boli endocrine si metabolice, afectiuni pulmonare cronice, angioedem ereditar si amiotrofie spinala musculara. ”La […] The post Lista de medicamente gratuite si compensate, extinsa din decembrie. Cele mai multe, pentru pacientii oncologici appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…