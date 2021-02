Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a declarat, intr-o conferința de presa, marți, la Palatul Victoria, ca una dintre noutațile campaniei de imunizare va fi introducerea unei liste de așteptare in platforma de programare. Medicul militar a explicat cum va funcționa acest sistem,…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat ca va fi realizata o lista de asteptare in platforma de programare pentru vaccinul anti-COVID-19, iar cei inscriși in acea lista vor fi anunțați cu 24 de ore inainte de vaccinare.„Un element important este legat de implementarea facilitatii…

- Romanii care doresc sa se vaccineze impotriva Covid-19, dar nu mai au locuri libere la dispoziție in platforma oficiala de programare, vor avea in curand posibilitatea sa se inscrie pe o lista de așteptare. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a explicat, marți, ca in momentul in…

- In platforma de programare pentru vaccinare va exista o lista de așteptare, a anunțat medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare. El a explicat cum va funcționa acest sistem. „O persoana, cand iși face cont in platforma, iși exprima opțiunea sa intre in lista de așteptare, selecteaza…

- El a explicat cum va funcționa acest sistem. Care sunt sporurile și indemnizațiile care vor fi suspendate "O persoana, cand iși face cont in platforma, iși exprima opțiunea sa intre in lista de așteptare, selecteaza un centru de vaccinare pentru care opteaza și va vizualiza numarul de persoane care…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a declarat, duminica seara, ca se lucreaza cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) pentru operationalizarea listei de asteptare in vederea programarii la imunizare, insa aceasta nu va putea functiona decat atunci cand…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a declarat, duminica seara, ca se lucreaza cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) pentru operationalizarea listei de asteptare in vederea programarii la imunizare, insa aceasta nu va putea functiona decat atunci cand…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a declarat duminica seara ca se lucreaza cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale pentru operationalizarea listei de asteptare in vederea programarii la imunizare, insa aceasta nu va putea functiona decat