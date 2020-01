"Daca am fi avut un ANAF informatizat... Guvernul a obligat firmele sa isi cumpere case de marcat fiscale care au transmisie de date electronica si au fost luate tocmai in interesul Guvernului, al ANAF-ului de avea o mai buna colectare. (...) Nu au luat in schimb servere. De doi ani si ceva nu au luat servere, daca va puteti imagina! I-au fortat pe oameni sa treaca la case de marcat fiscale al caror obiectiv era nu in interesul companiilor, ci in interesul ANAF-ului de a putea obtine toate informatiile legate de toate operatiunile si ei nu au luat servere. Pe de o parte ai generat niste cheltuieli…