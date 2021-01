Lista cu toate masurile de relaxare care intra in vigoare, de luni, in Bucuresti. In ciuda contrelor dintre Prefectura si ministerul Sanatatii, cinematografele si restaurantele se redeschid

Municipiul Bucuresti revine de luni, dupa mai multe luni, in scenariul galben in ceea ce priveste restrictiile impuse de pandemia de coronavirus.



Teatrele, cinematografele, restaurantele, barurile, cafenelele si salile de jocuri de noroc se vor redeschide la 30% din capacitate, incepand de luni, ora 0,00, urmare a deciziei adoptate, vineri, de Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta.



Astfel, s-a dispus reluarea activitatii in spatii inchise, la o capacitate de maxim 30% in domeniul HORECA, precum si in domeniul cultural, de divertisment si recreativ incepand…