Lista cu substanțele care afecteaza capacitatea de a conduce un vechicul va fi actualizata și finalizata pana in luna septembrie, a anunțat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Este un obiectiv dintr-un proiect finanțat prin Banca Mondiala, care vizeaza dotarea institutelor și serviciilor de medicina legala cu echipamente avansate pentru determinari calitative și cantitative ale substanțelor stupefiante.