- Intr-o postare pe Facebook, Daniel Florea a anuntat ca a formulat o plangere penala impotriva celor care „au fabricat hartii si filmulete mincinoase”. „O serie de ticalosi, de infractori deghizati in politicieni falsifica si distribuie in spatiul public o serie de falsuri, constienti ca nu au nicio…

- Candidatul USR pentru Primaria Brasov, Allen Coliban, anunta ca va depune plangere penala dupa ce a surprins masina de salubritate a Primariei Sercaia din judetul Brasov deversand deseuri menajere in albia majora a unui rau.

- Ziarul Unirea LISTA consilierilor locali susținuți de ALDE la Primaria Alba Iulia. Cine sunt cele 11 persoane Candidatul ALDE Alba pentru Primaria Alba Iulia, Bogdan Lazar, a anunțat vineri, in cadrul unei conferințe de presa, lista cu propunerile sale pentru posturile de consilieri locali. Lista ALDE…

- Deputatul Emanuel Ungureanu a depus, joi, la Directia Nationala Anticoruptie o plangere penala impotriva sefei TVR, Doina Gradea, care ar fi incercat sa instraineze un imobil din Cluj-Napoca, fiind vorba de sediul TVR Cluj, relateaza News.ro. Emanuel Ungureanu este cunoscut și pentru numarul mare…

- Candidatul USR PLUS la Primaria Sectorului 3, Ana Ciceala, a anuntat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca depus o plangere penala impotriva primarului Robert Negoita, in legatura cu statia de sortare din zona Catelu, acuzand ca a fost pusa in functiune fara niciun aviz si fara niciun acord de mediu.

- Candidatul susținut de PNL și USR la Primaria Generala a Capitalei, Nicușor Dan, a depus, luni, o plangere penala la Parchetul de pe langa Curtea de Apel București, impotriva primarului sectorului 5, a șefului Poliției locale a sectorului 5 și a șefului Companiei de salubritate a

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Maricel Popa, a anuntat, luni, ca a depus plangere penala la Parchet, dupa ce trei persoane care au sustinut ca reprezinta institutia s-au dus in Turcia pentru a discuta cu sefii firmei care aduce spitalul mobil la Iasi potrivit news.ro.Maricel…