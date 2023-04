Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile polițelor RCA vor fi plafonate, de astazi, timp de șase luni. Autoritatea de Supraveghere Financiara a stabilit ca plafonarea va fi la nivelul prețurilor de baza din luna februarie. Prețurile RCA vor fi plafonate timp de 6 luni la nivelul prețurilor de baza practicate de asiguratori la data…

- ​Inghețarea prețurilor RCA pentru 6 luni la nivelul datei de 28 februarie 2023 ar urma sa fie decisa miercuri de Guvern, pentru a calma lucrurile in plin faliment Euroins, dar soluția gandita de ASF are multe defecte și unii șoferi vor plati mai mult pe asigurarile auto, arata datele brokerilor. Prețurile…

- Falimentul Euroins produce deja efecte in piata. Tarifele politelor RCA au inceput sa creasca. Doar in ultima saptamana, preturile pentru asigurarea obligatorie au crescut cu aproximativ 10 la suta.

- Prețurile mari le dau batai de cap oamenilor in fiecare zi, insa mai ales in perioade importante ale anului, cand explodeaza. Una dintre acestea sunt dragobetele, o sarbatoare care ii va costa scump pe barbații care vor sa iși rasfețe partenerele cu cadouri.

- Pentru cel mult 20 de euro pe an care nu sunt folositi pentru o polita obligatorie de locuinta, circa 80% din proprietari la nivel national risca sa ramana cu ochii in soare in cazul unui unui cutremur, pentru ca statul nu poate veni cu ajutor pentru locu

- Aproape 60 de mii de cetațeni au achitat, in ianuarie, asigurarea obligatorie de asistenta medicala, care costa acum cel mult patru mii și 56 de lei. Oamenii spun ca au facut acest lucru, ca sa nu plateasca mai mult, in primavara. Potrivit noii legi, polița de asigurare medicala va costa, din 1 aprilie,…

- Un mediu de lucru sigur este principala conditie pe care un angajator trebuie sa o asigure angajatilor sai. Pericole exista la orice pas si tocmai de aceea este important sa se ia masuri de depistare si eliminare a acestora ca preventie si nu ca incercare de solutionare sau reparare ulterioara. In acest…

- Prețurile au explodat in Romania, dupa scumpirile din domeniul energiei, iar apoi a urmat același trend și la utilitați, mancare, și concedii. Un roman care a un weekend la Predeal in ianuarie a prezentat bonurile pe care le-a primit la restaurant. Ocana de ciocolata calda costa 15 lei, o porție…