Lista cu posibilele spații pentru refugiați, ținută la secret de Prefectură Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Judetean a trimis la Bucuresti o lista cu locurile care s-ar preta la prelurea eventualilor refugiati ucraineni. Chiar daca Iasul se afla printre judetele din „linia I" a unui asemenea flux de migranti, e posibil ca autoritatile centrale sa prefere alte locuri, mai apropiate de granita cu Ucraina Dupa o saptamana de cautari, autoritatile locale au identificat cateva locuri unde ar putea fi cazati sau amplasate tabere pentru eventualii refugiati din Ucraina. Locul lor nu ne-a fost insa transmis. Inspectorul sef al ISU Iasi, col. Ionut Gradinaru, ne-a confirmat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

