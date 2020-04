Stiri pe aceeasi tema

- In contextul instituirii starii de urgența pe teritoriul Romaniei prin Decretul președintelui Romaniei nr. 195/2020, Ministerul Finanțelor Publice, impreuna cu Agenția Naționala de Administrare Fiscala, a intreprins o serie de masuri in vederea sprijinirii mediului de afaceri, dar și pentru susținerea…

- Ministerul Finantelor Publice, impreuna cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), au anuntat marti ca au intreprins o serie de masuri in vederea sprijinirii mediului de afaceri, dar si pentru sustinerea conformarii voluntare, in contextul instituirii starii de...

- Masurile economice pentru sprijinirea mediului de afaceri, precum si cele de protectie sociala decise de Guvern in contextul pandemiei de coronavirus au intrat in vigoare, Ordonantele de Urgenta care le reglementeaza fiind publicate sambata in Monitorul Oficial. Ministerul Finantelor anunta ca termenul…

- Ordonantele de urgenta care cuprind masurile economice pentru sprijinirea mediului de afaceri, precum si cele de protectie sociala decise de Guvern in contextul pandemiei de coronavirus au fost publicate, sambata, in Monitorul Oficial. Astfel, a fost publicata in Monitorul Oficial Ordonanta…

- Ministerul Finanțelor Publice anunța ca ordonanța 29, prin care Guvernul a adoptat mai multe masuri care vizeaza susținerea mediului de afaceri in contextul crizei provocate de coronavirus, a fost publicata sambata in Monitorul Oficial.

- Ministerul Finantelor Publice anunta ca ordonanta 29, prin care Guvernul a adoptat mai multe masuri care vizeaza sustinerea mediului de afaceri in contextul crizei provocate de coronavirus, a fost publicata sambata in Monitorul Oficial, scrie Mediafax. Ordonanta cu masurile pentru sustinerea mediului…

- Ministerul Finanțelor Publice anunța ca ordonanța 29, prin care Guvernul a adoptat mai multe masuri care vizeaza susținerea mediului de afaceri in contextul crizei provocate de coronavirus, a fost publicata...

- In aceasta perioada, avand in vedere contextul economic dificil cauzat de raspandirea infecției cu virusul COVID – 19, Agenția Naționala de Administrare Fiscala a pregatit o serie de masuri pentru sprijinirea mediului de afaceri, cele mai importante fiind: – suspendarea sau, dupa caz, neinceperea…