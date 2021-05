Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat astazi Hotararea nr. 27 privind aprobarea organizarii si desfasurarii a 4 evenimente test pilot in domeniul cultural. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta adopta prezenta HOTARARE:Art.1 Se aproba organizarea si desfasurarea a 4 evenimente…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, vineri, organizarea si desfasurarea a 4 evenimente test/pilot in domeniul cultural, in limita a maximum 70% din capacitatea spatiului. Astfel, in Hotararea CNSU 27/2021 se precizeaza ca pe durata organizarii si desfasurarii evenimentelor…

- Lista cu evenimentele test/pilot in domeniul cultural 1. 14 mai 2021, intervalul 19:00-21:00, Libera Musica, eveniment organizat la interior, cu Post-ul Revenirea la normalitate! 4 evenimente test/pilot in domeniul cultural vor fi organizate in țara apare prima data in Gazeta Dambovitei .

