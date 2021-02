Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei a transmis Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) datele necesare demararii activitatii de vaccinare „prioritara” a personalului din invatamant in centre dedicate (prin organizarea de echipe mobile), potrivit Agerpres.

- 661.062 de persoane s-au vaccinat in Romania, dintre care peste 230.000 cu ambele doze, a anunțat astazi medicul Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Dintre persoanele vaccinate in etapa a doua, 80,9% sunt persoane…

- Una dintre noutațile campaniei de vaccinare a fost anunțata marți de medicul Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19: in platforma de programare va fi introdusa o lista de așteptare. Persoanele care se afla pe lista de…

- 661.062 de persoane s-au vaccinat in Romania, dintre care peste 230.000 cu ambele doze, a anunțat astazi medicul Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. De asemenea, Valeriu Gheorghița a anunțat ca va exista…

- Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a declarat, vineri, ca 112.685 de angajati din sistemul de invatamant s-au programat pentru vaccinarea anti-COVID, iar dintre acestia 19.000 s-au vaccinat deja, in cadrul unui webinar. In cadrul aceleași intalniri online organizate special pentru profesori, parinți…

- In ultimele 24 de ore au fost vaccinate aproape 17.000 de cadre medicale. Cifrele sunt mult mai mari fața de ziua precedenta cand au fost vaccinate mai puțin de 6.000 de persoane, se arata in ultimul bilanț, transmis de autoritați.Numarul total de persoane vaccinate impotriva COVID-19 cu serul Pfizer/BioNTech…

- In ultimele 24 de ore au fost vaccinate aproape 6.000 de cadre medicale, in scadere cu peste 3.600 de persoane fata de ziua precedenta.Numarul total de persoane vaccinate impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer/BioNTech a ajuns duminica la 108.294, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost vaccinate 5.993…

- In Romania au fost vaccinate sambata, cu serul Pfizer/BioNTech, aproape 10.000 de cadre medicale, in scadere cu peste 6.700 de persoane fata de ziua precedenta. Romania a ajuns sa vaccineze impotriva COVID-19 102.301 de cadre medicale, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au mai fost imunizate 9.595 de persoane,…