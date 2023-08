Stiri pe aceeasi tema

- Publicația ruseasca independenta de investigații Proekt a publicat un „ghid al oligarhilor ruși din timpul razboiului”, care detaliaza „contribuțiile” pe care cei mai bogați cetațeni ruși le-au adus pana acum razboiului din Ucraina, relateaza Meduza.

- "Poziția comuna a miniștrilor agriculturii din Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania și Slovacia cu privire la situația dificila continua pe piețele agricole ca urmare a agresiunii ruse impotriva Ucrainei și necesitatea prelungirii masurilor preventive ale UE asupra anumitor produse originare din Ucraina…

- Sub 100.000 de cetateni ucraineni au ramas pe teritoriul Romaniei, dintre cei peste 5 milioane care au intrat in țara noastra, dupa ce Rusia a invadat Ucraina, și aproape 7000 au incercat sa intre ilegal, arata datele Ministerului de Interne.„Au intrat pe teritoriul national 5.089.388 cetateni ucraineni…

- Consilierul sefului administratiei prezidentiale de la Kiev, Mihailo Podoliak, a expus joi intr-o interventie televizata trei scenarii pe care conducerea ucraineana le examineaza privind incheierea razboiului declansat de Rusia: victoria sau infrangerea Ucrainei sau un probabil "Minsk-3", relateaza…

- De la inceperea conflictului din Ucraina, un numar de 4.423 cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania. ”In ultimele 24 de ore, un cetatean ucrainean a depus cerere de azil, in tara noastra. De la inceperea conflictului din Ucraina, 4.423 cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania. Ei beneficiaza…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut un mesaj pentru cetatenii din Republica Moldova, in discursul sau sustinut la, joi la cea de-a doua reuniune a Comunitatii Politice Europene: „nu sunteti singuri!". Seful statului a adaugat ca procesul de consolidare a Republicii Moldova inseamna si consolidarea rezilientei…

- Republica Moldova vrea sa intre "cat mai rapid posibil" in Uniunea Europeana (UE), pentru a se proteja de amenintarea rusa si spera la o decizie, "in lunile urmatoare", cu privire la deschiderea negocierilor de aderare, declara presedinta Maia Sandu intr-un interviu acordat AFP. "Noi credem ca nu ne…

- Președintele Volodimir Zlenski a ajuns in Germania, la o zi dupa ce acest stat a anunțat ca va acorda un nou ajutor militar substantial Ucrainei, in valoare de 2,7 miliarde de euro, potrivit Agerpres.