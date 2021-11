Lista cu ratele de vaccinare din fiecare unitate de invatamant a fost actualizata! Ministerul Educației a publicat, sambata, 13 noiembrie, noile date. Peste 12.800 de unitati de invatamant preuniversitar (12.882), reprezentand 71,86%, iși vor desfașura cursurile in format fizic in saptamana 15-19 noiembrie, potrivit datelor transmise de Ministerul Educației. Alte aproape 5.000 de unitati (27,8%) […] The post Lista completa cu rata de vaccinare in școli! Unde se țin, de luni, 15 noiembrie, cursuri in format fizic și unde online - DOCUMENT first appeared on Ziarul National .