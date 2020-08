Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a publicat lista celor 41 de tari care sunt incluse in „Zona galbena”. Persoanele care provin din aceste zone vor intra in carantina timp de 14 zile, odata cu revenirea pe teritoriul Romaniei. Masura se aplica de maine.

- Institutul Național pentru Sanatate Publica a publicat lista actualizata a țarilor pe care Romania le considera din „zona galbena”. Cetațenii care vin din aceste țari trebuie sa stea in carantina timp de 14 zile la sosirea in Romania. Masura intra in vigoare de luni, 3 august, potrivit digi24.ro. Pentru…

- Institutul Național pentru Sanatate Publica a publicat lista actualizata a țarilor pe care Romania le considera din „zona galbena”. Cetațenii care vin din aceste țari trebuie sa stea in carantina timp de 14 zile la sosirea in Romania. Masura intra in vigoare de luni, 3 august.

- A fost actualizata lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat, state din care toate persoanele care sosesc in Romania trebuie sa intre intr-o perioada de carantina de 14 zile. Lista intra in vigoare de la data de 27.07.2020 ora 0:00 si poate fi consultata pe site-ul Institutului National de Sanatate…

- Lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata de Institutul National de Sanatate Publica (INSP), iar persoanele care vin din aceste state vor fi plasate in carantina timp de 14 zile. In acelasi timp, peste 20 de state din Europa interzic accesul romanilor sau impun restrictii la intrarea…

- Conform Hotarârii nr. 36 din 21.07.2020, se instituie masura carantinei pentru persoanele care sosesc în România din tarile/zonele de risc epidemiologic ridicat stabilite pe baza criteriului rata cumulata de incidenta a cazurilor noi de îmbolnavire din ultimele 14 zile raportata…

- Romania este pe lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat, iar tot mai multe țari ne condiționeaza accesul pe teritoriul lor. Deși ieri au fost, in Romania, 1.284 de cazuri de Covid-19 inregistrate in 24 de ore, și țara noastra are o lista a țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Aceasta a fost actualizata…

- Ziarul Unirea Noile REGULI pentru cetațenii straini care vin in Romania, in contextul pandemiei. Cine trebuie sa stea in carantina sau izolare Noile REGULI pentru cetațenii straini care vin in Romania, in contextul pandemiei. Cine trebuie sa stea in carantina sau izolare Lista se actualizeaza saptamanal,…