Lista completă a senatorilor în mandatul 2020-2024 Pe 6 decembrie au avut loc alegerile parlamentare, unde romanii au ales parlamentarii țarii pentru urmatorii patru ani. Va prezentam lista completa a senatoriilor aleși, cu informațiile referitoare la numarul lor de pe listele partidului din care provin și a orașului sau județului in care au fost aleși. Pe masura ce vom publica informații suplimentare despre cine sunt aleșii, vom actualiza cu linkuri lista de senatori. Rezultate finale Senat PSD – (1.732.276 voturi) – 29,32% PNL – (1.511.225 voturi) – 25,58% USR PLUS – (936.862 voturi) – 15,86% AUR – (541.935 voturi) – 9,17% UDMR – (348.262 voturi)… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

