Lista completă a noilor consilieri județeni! Presedintele Consiliului Judetean si consilierii judeteni alesi in urma scrutinului din 9 iunie au primit, ieri, certificatul doveditor al alegerii in funcția de presedinte, respectiv de consilier judetean, din partea presedintele Biroului Electoral de Circumscriptie Judeteana Brasov, judecator Nicoleta Constantinescu. Rand pe rand, au primit documentul presedintele ales, Adrian Vestea, aflat la al treilea mandat la conducerea autoritatii publice a judetului Brasov, si membrii forului deliberativ cu reprezentanți din partidele si aliantele politice care au obtinut cele 34 de mandate in Consiliul… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

