- Guvernul Florin Citu și-ar putea incepe treaba cu acte in regula inca de astazi, dupa votul plenului reunit al Parlamentului. Lista Cabinetului si programul de guvernare vor fi depuse la Parlament in jurul orei 8,00, iar sedinta Birourilor permanente reunite va avea loc intre orele 9,00 si 10,00, scrie…

- Conducerile USR si PLUS au validat, marti seara, lista membrilor formatiunilor care vor ocupa functii de ministri in viitorul guvern, condus de Florin Citu, anunta Agerpres. In urma votului Comitetului Politic USR si al Consiliului National PLUS, ministrii propusi de Alianta USR PLUS sa faca parte…

- Ședința Biroului Permanent Național al PNL incepe marți, la ora 22.30, fiind convocata in sistem videoconferința. Nicolae Ciuca ramane ministru al Apararii, iar Lucian Bode schimba Transporturile cu Internele. Vicepremierul Raluca Turcan ar putea prelua Ministerul Muncii, au declarat surse apropiate…

- Florin Cițu a primit mandat din partea președintelui Klaus Iohannis sa formeze guvernul cu care sa se prezinte in fața Parlamentului. Viitorul guvern va avea 18 ministere și doi vicepremieri, cate unul de la USR PLUS și UDMR. Potrivit unor surse Puterea, componența posibila a viitorului guvern este…

- Guvernul Cițu, format in urma unor negocieri tensionate intre PNL, USR PLUS și UDMR, va avea 9 ministere liberale, iar USRPLUS va avea șase ministere și UDMR trei. Se vehiculeaza pe surse urmatoarele propuneri: 1. Ministerul Apararii Nationale: Nicolae Ciuca 2. Ministerul de Externe: Bogdan Aurescu…

- Ministerele viitorului guvern. Ce nume sunt vehiculate. PNL va conduce Secretariatul General al Guvernului – surse Numele vehiculate pana la aceasta ora pentru ministerele viitorului guvern ii anunta pe Raluca Turcan sau Sorin Campeanu pentru Ministerul Educatiei si pe Vlad Voiculescu pentru Ministerul…

- PNL, USR-PLUS si UDMR au ajuns la o intelegere vineri seara, 18 decembrie, pentru formarea noului guvern. Potrivit declaratiei presedintelui PNL, Ludovic Orban, propunerea de premier este actualul ministru de Finanțe, Florin Cițu, vor fi doi vicepremieri, iar Guvernul va avea 18 ministere. “In ceea…

- Liderii PNL – USR PLUS – UDMR au anunțat vineri seara, in jurul orei 19.00, ca au ajuns la un acord total privind funcționarea viitoarei coaliții de guvernare. Astfel, Florin Cițu va fi candidat de premier, PNL va lua șefia Camerei Deputaților și USR PLUS – șefia Senatului. PNL: Ministerul de Externe,…