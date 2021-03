Lista completă a celor 36 de prefecți și 75 de subprefecți numiți de prim-ministrul Florin Cîțu Guvernul a publicat lista tuturor numirilor de prefecți și subprefecți stabilita in ședința de astazi a cabinetului. Pe site-ul guvernului se gasește și lista celor care au fost eliberați din funcție. Lista completa a numirilor decisa astazi, 4 martie 2021, de premierul Florin Cițu, un total de 36 de prefecți și 75 de subprefecți: Numiri prefecți incepand cu data de 4 martie 2021 (36)1 Albu Nicolae in functia de prefect al județului Alba2. Toth Csaba in functia de prefect al județului Arad3. Mateescu Emilia in functia de prefect al județului Arges4. Bulai Leonard-Ioan in functia de prefect al… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Potrivit modificarilor aduse Codului administrativ, functia de prefect devine functie de demnitate publica.Conform unui comunicat al Executivului, au fost numiti in functia de prefect urmatorii:* Albu Nicolae (Alba)* Toth Csaba (Arad)* Mateescu Emilia (Arges)* Bulai Leonard-Ioan (Bacau)* Tiplea Dumitru…

