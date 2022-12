Lista centrelor unde se face noul vaccin Covid-19 Ministerul Sanatații a anunțat ca a fost publicata lista centrelor care administreaza noul vaccin Covid-19 (Comirnaty original/Omicron BA,4-5 Pfizer BionNTech). ”Vaccinul este adaptat pentru a oferi o protecție mai larga fața de tulpina originala și fața de subvariantele Omicron BA.4 și BA.5. Cu el se pot vaccina toate persoanele cu varsta de peste 12 ani, carora li s-a administrat schema primara de vaccinare impotriva COVID-19 cu cel puțin 3 luni inainte”, transmite Ministerul Sanatații. Noul vaccinul este conceput pentru a oferi ”protecție impotriva complicațiilor și formelor grave ale bolii”.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

