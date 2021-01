Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului in trimestrul III din 2020 a fost de 5,2%, in scadere cu 0,2 puncte procentuale fata de cea inregistrata in trimestrul anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate marti. In aceasta, somajul la barbati a fost de 5,4%, iar in randul femeilor de 5%. „Pe…

- Pandemia va avea efecte mari asupra locurilor de munca și în viitor, fiind tot mai mare cererea de abilitați digitale, pe care puțina lume le are. Unu din doi angajați trebuie sa învețe și sa fie instruit pentru noi competențe…

- Piata muncii s-a schimbat complet in ultimul an, iar candidatii incep sa faca anumite concesii atunci cand vor sa se angajeze, cum ar fi sa accepte salarii mai mici sau posturi inferioare, potrivit unui studiu realizat de platforma de recrutare eJobs.

- Pandemia de coronavirus aduce schimbari majore pe piața muncii din Romania. Persoanele care și-au cautat un loc de munca, incepand din luna martie, au fost de acord sa lucreze in posturi inferioare...

- Lista de la Camera Deputatilor a suferit modificari importante Pe primul loc urca de pe locul 4, Lucian Lungoci, secretar executiv al organizatiei judetene si favoritul primarilor PSD din judet Pe locul 2 urca de pe locul 3 , Decebal Fagadau, presedintele organizatiei municipale a PSD La Senat, lista…

- Pandemia aduce in prim-plan un concept japonez, care combina munca și vacanța. Se numește workation. Este vorba despre lucru la distanța, dar nu de acasa, ci dintr-o destinație de vacanța: fie de pe o plaja, fie de pe un munte, dupa preferințe. Ziua de munca ar fi de doar patru... The post Noul concept…

- Pandemia aduce in prim-plan un concept japonez, care combina munca și vacanța. Se numește workation și i-ar face pe mulți romani fericiți. Este vorba despre lucru la distanța, dar nu de acasa, ci dintr-o destinație de vacanța: fie de pe o plaja, fie de pe un munte, dupa preferințe.

- Pandemia ne-a dat peste cap viața și am fost cumva forțați sa ne reinventam. In Coreea de Sud, carantina și munca de acasa au dus la o nevoie tot mai mare de curieri, astfel ca acest job a devenit o oportunitate pentru mulți tineri.