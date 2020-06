Lista celor mai bune tratamente pentru COVID-19 Cu 10 milioane de cazuri de COVID-19 confirmate la nivel mondial, oamenii de știința continua sa depuna eforturi pentru a dezvolta vaccinuri și tratamente pentru a incetini pandemia și a reduce daunele bolii. La recomandarea OMS, guvernele au luat masuri de limitare a contactului intre oameni, dar aceasta ar fi trebuit sa fie doar o […] The post Lista celor mai bune tratamente pentru COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Cel mult 20% din populația celor mai afectate regiuni din lume au dezvoltat o anumita imunitate, procent care in general este sub 10%, au afirmat reprezentanții OMS in cadrul primei reuniuni mondiate a șefilor de state și specialiștilor din sanatate, la care au participat inclusiv Donald Trump și Xi…

- Cercetatorii lucreaza intens pentru a testa o mare varietate de tratamente potențiale COVID-19. Aceste terapii acopera gama larga, de la medicamente generice cunoscute, cum ar fi medicamentul hidroxiclorochinina pentru malarie, pana la molecule mici experimentale precum remdesivir, care a fost testat…

- Simptomele debilitante pot dura mult dupa ce corpul unei persoane a scapat de coronavirus, o realitate cu care se confrunta acum italienii, transmite corespondentul New York Times, la Roma. Persistența virusului și lungimea convalescenței au devenit subiecte de conversație in nordul Italiei, unde unii…

- Avocatul Poporului (AP) solicita includerea COVID-19 in grupa bolilor infectocontagioase din categoria A, astfel incat incapacitatea temporara de munca sa fie platita in proportie de 100% și nu 75%, cum se intampla in prezent. „Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si solicita Ministerului Muncii…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) In Germania, masura suspendarii anumitor drepturilor fundamentale pe fondul epidemiei de Covid19, a alarmat numeroși experți in drept și comentatori. Ingrijorați ca dezbaterea publica sugereaza adesea contrariul, aceștia atrag atenția ca ingradirea libertații…

- Centrul pentru Controlul și Prevenirea bolilor SUA (CDC) a adaugat inca șase siptome pe lista celor știute pana acum, in cazul persoanelor infectate cu coronavirus. Noile simptome sunt frisoanele, tremur repetat, dureri in gat, pierderea mirosului sau a gustului, dureri de cap și dureri musculare. simptomele…

- Numarul cazurilor de coronavirus raportate in lume se apropie de 2.000.000, iar cel al deceselor a ajuns la 120.000, in timp ce 445.000 de pacienți cu Covid-19 s-au vindecat deja, arata centralizarile de pe Arcgis și Worldmeter. Presacurata.ro scrie ca unul dintre vaccinuri este dezvoltat de Institutul…

- Marcel Boloș, ministrul pentru fonduri europene, a anunțat luni seara, dupa ședința de guvern, ca stimulentul de risc pentru personalul medical care lupta cu epidemia de Covid-19 va fi de 2.500 de lei, de acest stimulent urmand sa beneficieze circa 75.000 de cadre medicale. Stimulentul de risc va fi…