Lista celor mai aglomerate 20 de aeroporturi din intreaga lume, dupa numarul de pasageri

- Statele Unite au extins sanctiunile impotriva Rusiei. Potrivit Ministrului american de Finante, pe lista neagra au fost adaugati inca trei rusi si cinci companii, care ar avea legaturi cu serviciile secrete ale Moscovei.

- Silviu Petcu, personaj emblematic al umorului romanesc, s-a apucat de glumit ”cu gura plina”! Daca dupa dizolvarea Divertis/ Distractis fostul sau coleg, Cristian Gretcu s-a calificat somelier, specialist in vinuri, Petcu debuteaza cu propria emisiune de gatit romanește – ”Cu Silviu-n bucate!” Satul…

- Platile cu cardul Visa au picat in zona europeana, a anuntat compania citata de Antena3.ro. Nivelul perturbarii este neclar, dar clienti din intreaga Europa s au plans ca nu au putut face tranzactii, transmite BBC. Retragerile de bani de la bancomate functioneaza in continuare. Cardurile Mastercard…

- In 2018, Kaufland sarbatorește 50 de ani de existența pe piața internaționala. In Romania a ales sa sarbatoreasca dotand 50 de școli cu computere necesare laboratoarelor IT, pentru ca tratateaza cu seriozitate responsabilitatea pe care o are fața de mediu și fața de societate. Din dorința de…

- Liviu Dragnea ii raspunde lui Klaus Iohannis și spune ca președintele „a prezentat o lista intreaga de minciuni”. Luni, șeful statului a declarat, la Palatul Cotroceni, ca „PSD amaneteaza viitorul țarii”, criticand execuția bugetara din primul trimestru al acestui an. Liviu Dragnea a declarat, luni,…

- Poftiti la bordul lui Eve - un vehicul concept, creat cu gandul la un viitor in care masinile se vor conduce singure.” Zhang Hui, reprezentantul companiei NIO: “Ne-am luat drept reper anul 2025, cand masinile care se conduc singure ar putea deveni norma. Am vrut sa cream o masina care, in viitor,…

- Circa 100 de activisti au dansat vals in cel de-al patrulea oras ca marime din Rusia, Ekaterinburg, inainte de scrutinul prezidential de saptamana trecuta, pentru a-si asigura concetatenii ca exista viata dincolo de alegeri, informeaza publicatia The Moscow Times pe site-ul sau. Un numar…