Lista celor 49 de spitale dintre care vor fi alese 25 pentru investiții din bani europeni Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, face precizari legate de spitalele regionale care sunt inscrise in PNRR. Ministrul s-a consultat cu secretarul de stat Adriana Pistol și a trimis lista cu cele 49 de spitale dintre care vor fi alese 25 pentru renovare. Lista de 49 de obiective de investiții inscrise de catre Ministerul Sanatații in mandatul precedentului Guvern și aprobata de Comisia Europeana cuprinde 3 categorii: Spitale nou inființate (construcții noi). Exemple: Institutul Regional de Oncologie Timișoara, Spitalul Regional de Urgența Brașov; Spitale deja existente (construcții noi care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

