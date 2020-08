Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național pentru Sanatate Publica a publicat lista actualizata a țarilor pe care Romania le considera din „zona galbena”. Cetațenii care vin din aceste țari trebuie sa stea in carantina timp de 14 zile la sosirea in Romania. Masura intra in vigoare de luni, 3 august.

- STARE DE ALERTA. "Masuri anunțate de autoritațile romane și cele spaniole in context Covid19 ROMANIA - Incepand cu 15 iunie a.c. se menține obligativitatea intrarii in izolare la domiciliu sau carantina (la cerere) pentru o perioada de 14 zile pentru toate persoanele care sosesc din…

- Pentru aceste țari se reiau și cursele aeriene, in condițiile stabilite de HG 394/2020 privind declararea starii de alerta și masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19. Citeste si: Orban cere prelungirea starii de alerta cu 30…