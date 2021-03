Stiri pe aceeasi tema

- 22 de localitati din judetul Ilfov sunt in carantina in prezent, iar multi dintre cei care locuiesc acolo fac zilnic naveta in Capitala. Iar potrivit prefectului judetului Ilfov, Daniel Tudorel Zamfir, urmeaza sa fie propusa intrarea in carantina si pentru o alta comuna.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU ) a adoptat, vineri, o noua hotarare prin care a fost actualizata lista statelor de risc epidemiologic ridicat. Daca ați calatorit in aceste state și veniți in Romania sunteți obligat sa stați in carantina timp de 14 zile. The post Lista actualizata…

- Capitala a ajuns sa fie inconjurata de localitați intrate in carantina, ca urmare a incidenței COVID. Dupa ce alte patru localitați ilfovene – Balotești, Mogoșoaia, Snagov și Ștefaneștii de Jos – au intrat in carantina pentru o perioada de 14 zile, incepand de miercuri seara, 24 martie, de la ora 22,…

- Alte patru localitați din Ilfov urmeaza sa intre in carantina. Este vorba despre Chitila, Ciorogarla, Corbeanca si Magurele. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov propune intrarea in carantina a celor patru localitati incepand de luni, de la ora 22,00, pentru 14 zile, in baza analizei…

- Localitațile Otopeni, Berceni și Branești au intrat in carantina pentru o perioada de 14 zile, incepand de joi, 18 martie, ora 22:00. Cele trei localitați au depașit indicele de infectare de 6 la mia de locuitori. In acest context, Daniel Zamfir, prefectul județului, a declarat, pentru Libertatea ,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a actualizat lista tarilor/zonelor/teritoriilor in care riscul epidemiologic este ridicat. Cetațenii care sosesc din aceste state sunt obligați sa stea in carantina la sosirea in Romania. The post A fost actualizata LISTA țarilor in care riscul epidemiologic…

- Lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata. Documentul cu țarile pentru care se impune carantina la sosirea in Romania intra in vigoare marți, la ora 00.00. Lista a fost actualizata de Institutul Național de Sanatate Publica, in funcție de incidența COVID-19 in statele respective,…