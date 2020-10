Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Politic National al PSD se reuneste marti, de la ora 17,00, pentru a valida listele cu candidatii partidului pentru alegerile parlamentare.Citește și: Adrian Streinu-Cercel: Epidemia a fost ținuta sub control pana a intervenit politicul / VIDEOPresedintele PSD, Marcel Ciolacu,…

- Consiliul Politic National al PSD se reuneste marti, de la ora 17,00, pentru a valida listele cu candidatii partidului pentru alegerile parlamentare. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca listele finale ale candidatilor pentru alegerile parlamentare vor fi aprobate marti. "Listele finale…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca marti vor fi validate, in cadrul Comitetului Politic National, listele de candidati ale partidului pentru alegerile parlamentare. "Toate aceste decizii (legate de listele pentru alegerile parlamentare - n.r.) o sa le luam in forurile politice…

- Fostul premier și ex-liderul PSD, Viorica Dancila, spune ca prezența sa pe listele social-demcoraților pentru alegerile parlamentare va arata ca „Liviu Dragnea nu mai are nicio influența” in partid. ​„Am spus ca inca mai are influenta Liviu Dragnea in Teleorman ca a vorbit cu unii lideri judeteni pentru…

- Potrivit surselor citate a existat deja o prima discuție cu Alexandru Rafila, insa o decizie in legatura cu candidatura sa nu a fost luata. Marcel Ciolacu, din nou suspect de COVID-19, dupa intalniri cu persoane confirmate Reamintim ca inainte de alegerile locale, Victor Ponta i-a propus lui Rafila…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu este asteptat la Constanta in aceasta saptamana Liderul social democrat participa la sedinta de aprobare a listelor candidatilor PSD pentru Senat si Camera Deputatilor Presedintele filialei, Felix Stroe ar putea sa deschida lista de la Senat, potrivit surselor social…

- Consiliul Politic National al PSD a decis, luni, lista candidaților la alegerile parlamentare, pentru Diaspora. De precizat este ca social-democrații nu au avut în legislatura 2016-2020 niciun mandat de parlamentar în circumscripțile din strainatate.Candidații PSD pentru cele 4 mandate…

- Dupa prezentare rezultatelor de la exit-poll, Marcel Ciolacu, președintele PSD a declarat ca va aștepta numaratoarea voturilor pentru a vedea rezultatul adevarat. al alegerilor. Vreau sa va reamintesc ca am dublat votul politic pe București de la ultimele alegeri Parlamentare. Acest lucru arata foarte…