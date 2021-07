Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, luni, scoaterea de la rezervele de stat a unor bunuri de stricta necesitate si alocarea acestora unitatilor administrativ-teritoriale Ocolis, Campeni, Sohodol si Rosia Montana din judetul Alba, puternic afectate, saptamana trecuta, de inundatii.…

- Romania a actualizat lista țarilor/statelor cu risc epidemiologic in funcție de rata de incidența cumulata. Lista este importanta pentru persoanele care intra in țara. In funcție de aceste date, se instituie sau nu carantina. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea nr. 45 din…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea nr. 35 din 29 mai 2021, prin care Marea Britanie va trece din lista galbena in cea roșie cu risc epidemiologic ridicat. Persoanele care vin din Marea Britanie vor intra in carantina pentru 2 saptamani. Vezi și DOCUMENT: LISTA actualizata…