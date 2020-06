Lista beneficiarilor „Euro 200” din Maramureș Luni, 8 iunie, pe portalul Ministerului Educației, a fost afișata lista nominala a beneficiarilor programului național „Euro 200”. Astazi, in 9 iunie, lista va fi expusa și in fiecare unitate de invațamant. Contestații se vor putea depune in intervalul 8-12 iunie, acestea urmand a fi rezolvate pana in 19 iunie. Rezultatele contestațiilor se vor afla […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

