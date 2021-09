Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Chirila spune ca „PNL este un PSD vopsit care opereaza cu metoda Dragnea”, și cuvintele grele ajung la Florin Cițu, „coada de topor”, care „nu e altceva decat expresia restaurației corupției dupa modelul PSD”.Acuzațiile dure curg catre PNL, coaliția de guvernare și președintele Klaus Iohannis:…

- Anunțul a fost facut de președinta Comisie Europene, care a precizat ca 70% din populația adulta a uniunii a fost vaccinata cu schema completa impotriva Covid-19. In timp ce Romania incearca sa-și convinga cetațenii sa se vaccineze oferindu-le tichete de masa de 100 de lei și șansa de a caștiga un…

- Carantina la revenirea de pe litoralul bulgaresc poate fi evitata prin prezentarea certificatului verde european. Copiii sub 6 ani impliniți sunt exceptați de la prezentarea oricarui document. Bulgaria va intra pentru Romania pe lista galbena duminica, 29 august, la miezul nopții. Asociația…

- „Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei anunta aprobarea primelor 138 de crese noi, moderne, la nivel national”, anunta ministerul. Cseke Attila a declarat ca, potrivit ordinului de ministru, in fiecare municipiu din fiecare judet poate fi construita o cresa. ”Urmeaza sa fie aprobate…

- Statul roman garanteaza banii pentru persoanele care și-au incredințat economiile creditorilor in cazul mai multor banci partenere in Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB) , insa nu pentru toate bancile care funcționeaza in Romania. Sunt...

- Criza pandemica nu a reușit sa destabilizeze serios sectorul bancar, așa cum a facut cu celelalte industrii, chiar daca a generat scaderi ale profiturilor creditorilor. Primele cinci banci din Romania au inregistrat in 2020 creșteri ale activelor de...

- Campioana CFR Cluj cauta un fundaș central. Marius Șumudica va alege intre Ulrich Meleke (22 de ani), de la FC Botoșani, și Daniel Graovac (27 de ani), de la divizionara secunda Astra. CFR Cluj s-a desparțit astazi de fundașul central Vinicius, om de baza in ultimele 4 sezoane. Din informațiile Gazetei,…

- Locul de munca al persoanelor care solicita un credit a devenit un element mult mai important pentru bancile romanești in ultimul an, existand cazuri in care consultanții bancari refuza din start o solicitare de creditare daca persoana in cauza...