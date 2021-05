Lista amantelor de la Externe!

Stiri pe aceeasi tema

- Cipru include Romania pe lista roșie a statelor cu risc. Este nevoie de certificat de vaccinare de vaccinare sau test PCR negativ. Cipru a inclus Romania pe lista roșie a statelor cu risc epidemiologic. Astfel, romanii vor putea intra in Cipru cu certificat de vaccinare sau cu test PCR negativ, facut…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a sustinut, marti, o interventie in cadrul sesiunii ministeriale a celei de-a cincea Conferinte privind sprijinirea viitorului Siriei si al regiunii (Bruxelles V Conference), organizata de Uniunea Europeana si Organizatia Natiunilor Unite si desfasurata…

- Iata ca ministrul Apararii are un concurent serios in ceea ce privește nivelul obedienței afișate fața de paretnerii strategici americani in persoana omologului de la Ministerul Afacerilor Externe. Iar daca generalul Nicolae Ionel Ciuca a umflat deja conturile samsarilor americani de armament cu miliarde…

- Ministerul Afacerilor Externe are in vedere și „declansarea unei noi campanii de comunicare publica”, legat de includerea Romaniei in programul Visa Waiver, dar si initiative in Congresul american, astfel incat cetatenii romani sa nu aiba nevoie de viza pentru a calatori in SUA, pe termen scurt, a declarat…

- Ministerul Afacerilor Externe are in vedere declansarea unei campanii de comunicare publica, in contextul eforturilor de includere a Romaniei in programul Visa Waiver, dar si initiative in Congresul american, astfel incat cetatenii romani sa nu aiba nevoie de viza pentru a calatori in SUA, pe termen…

- Conform Dryad Global, cisterna Davide B, construita in 2016, de 19.800 dwt, operata de compania olandeza De Poli Shipmanagement, a fost capturata de 9 barbați inarmați. Nava are un echipaj de 21 de persoane, format din cetațeni ucraineni, romani și filipinezi.De Poli a confirmat ca 15 membri au fost…

- Cea de-a 78-a editie a galei de decernare a Globurilor de Aur s-a desfasurat duminica seara in format virtual. Evenimentul, difuzat in direct din New York si Los Angeles, a fost prezentat pentru a patra oara de actritele Tina Fey si Amy Poehler. Premiul pentru regia filmului "Nomadland" a mers la Chloe…

- Propunerea de buget a fost aprobata cu 23 de voturi "pentru".Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a precizat, in prezentarea propunerii de buget, ca si in 2021 va fi continuat programul multianual pentru digitalizarea activitatii ministerului, inclusiv digitalizarea activitatilor consulare…