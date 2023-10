Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va prelungi plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de baza cu inca 3 luni. Lista produselor va fi extinsa Guvernul va prelungi cu inca trei luni plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de baza, iar lista de produse va fi extinsa avand in vedere si perioada sarbatorilor de…

- Clienții ar putea gasi in magazine alimente cu adaosuri comerciale plafonate la cel mult 20% și dupa 1 noiembrie. Guvernul vrea sa prelungeasca masura pentru a preintampina apariția unui nou val de scumpiri in pragul sarbatorilor de iarna.

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut joi, la inceputul ședinței de Guvern, ministrului Agriculturii, Florin Barbu, ca saptamana viitoare sa vina cu o propunere despre modalitatea de prelungire a schemei de plafonare a prețurilor la alimentele de baza, simul

- De la 1 august, pentru o perioada de trei luni, in urma unei hotarari a Guvernului, pentru 14 alimente, considerate „de baza”, au fost plafonate cu 20% adaosurile comerciale. Deși inca nu se știe daca cele trei luni se vor prelungi, dupa ședința de guvern, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a spus…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține ca lista cu alimente la care s-a limitat adaosul comercial ar putea fi extinsa, de la 14, cat sunt in prezent. ”Prețurile alimentelor de baza se mențin scazute in supermarketuri, produsele incluse in lista alimentelor cu adaos comercial limitat se regasesc…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune ca „ordonanta privind stoparea cresterii preturilor pentru alimentele de baza se dovedeste o masura eficienta”, astfel ca aceasta va fi prelungita. Totodata, el a adaugat ca ar putea fi incluse si alte produse alimentare pe lista, urmand sa aiba discutii in…

- Guvernul ia in considerare extinderea programului privind limitarea adaosului comercial la alimentele de baza, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. „Exista discutia. In primul rand, suntem la jumatatea termenului de implementare a actului normativ deja in desfasurare.…

