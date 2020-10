Lista alimentelor de dieta care te ingrașa, explicata de nutriționistul Gianluca Mech Din ce in ce mai mulți oameni se confrunta cu problema kilogramelor in plus. Așa se face ca dietele reprezinta unul dintre cele mai discutate subiecte. Multe persoane consuma alimente etichetate „cu conținut scazut de grasimi”, „cu conținut scazut de calorii” sau „fara grasimi”. Totuși, rezultatele intarzie sa apara. Sau, mai mult decat atat, se ingrașa in continuare. Nutriționistul Gianluca Mech ne prezinta o serie de alimente de dieta considerate sanatoase, dar care pot in fapt determina creșterea in greutate.…