Lista alimentelor care urmează să se ieftinească după plafonarea impusă de Guvern Guvernul pregatește o ordonanța de urgența ca sa ieftineasca prețul la cateva alimente. In același document, producatorii vor fi scutiți de limitarea profitului. Conform unor surse citate de Antena 3, exista o serie de schimbari in privința planului Guvernului pentru limitarea adaosului comercial. Totodata, in timp ce reprezentanții marilor magazine vor ca adaosul comercial sa fie limitat in baza unui acord voluntar, producatorii, in schimb, cer Executivului sa stabileasca prin lege plafonarea adaosului comercial. Guvernanții vor de asemenea sa interzica taxele marilor magazine… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare o adresa semnata de trei secretari de stat in care se solicita calcularea salariilor cadrelor didactice pe luna mai in conformitate cu munca depusa.Cei aflați in greva nu primesc salariu pe perioada grevei.Sindicalistii din Educatie…

- Oferta coalitiei pentru sindicatele din educatie cuprinde, potrivit unor surse politice citate de News.ro, o majorare salariala de 25-30%, incepand cu 2023, in raport cu salariul minim, iar restul majorarii, pana la 60%, esalonat in urmatorii doi ani.Potrivit surselor, la intalnirea de la…

- Ministrul Muncii Marius Budai a anuntat ca, in urma discutiilor purtate cu sindicatele din Educatie, institutia pe care o conduce a pregatit un proiect de ordonanta de urgenta prin care salariile pentru functiile comune din administratie sunt aduse la nivelul prevazut in grila aferenta anului 2022.„Ca…

- Suportul Digital Car Key, anunțat mai intai pentru iOS, a fost adaugat pe dispozitivele cu Android 13 printr-o actualizare Google Play Services.Acesta permite folosirea telefoanelor mobile pe post de cheie pentru accesarea și pornirea autoturismelor BMW. Deocamdata, doar anumite combinații…

- Propunere de ultima ora a sindicatelor la intalnirea cu premierul Nicolae Ciuca. Sindicaliștii vor ca valoarea tichetelor de masa sa creasca pana la 35 de lei.Potrivit surselor antena3.ro, sindicatele care s-au prezentat astazi la Palatul Victoria vor propune majorarea tichetelor de masa pana…

- Faina din greieri este in continuare in mijlocul unei controverse, insa se pare ca lucrurile pot merge și mai departe de atat, mai exact pizza cu topping de insecte.Un proiect de lege din Romania prevede interzicerea folosirii fainii de greieri in produsele tradiționale precum cozonacii, iar…

- Angajarile la stat ar urma sa fie sistate de la 1 mai, anunța surse guvernamentale. Masura e menita sa acopere gaura generata de slabele incasari din primul trimestru.Premierul Nicolae Ciuca a discutat cu specialiștii și s-ar fi cazut de acord asupra unor prime soluții. Odata cu inghețarea…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat marti, 4 aprilie, la Parlament, despre pragul pentru abuzul in serviciu, ca atat el cat si prim-ministrul Nicolae Ciuca sprijina propunerea Ministerului Justitiei, iar ministrul Catalin Predoiu sa explice de ce a venit cu propunerea de 9.000 de lei si care este…