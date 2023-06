Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul vrea sa limiteze adaosul comercial, pentru trei luni, astfel incat prețul alimentelor sa scada. Masurra va fi impusa printr-o ordonanța de Guvern care va fi pusa in transparența miercuri dimineața.

- Guvernul și retailerii lucreaza la o lista de produse de baza, in acest moment fiind cateva propuneri, potrivit surselor Economedia. Printre produsele care ar putea fi prezente pe aceasta lista se afla: painea alba 300-500, telemea, lapte, malai 1kg, faina 000, iaurt, oua cofrag de 10, 4 carne pasare…

