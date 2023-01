Stiri pe aceeasi tema

- Subiectul cardurilor de energie a fost discutat in sedinta de Guvern de miercuri, acestea urmand a fi distribuite de la 1 februarie, a anuntat ministrul Investitiilor si Fondurilor Europene, Marcel Bolos.

- Romanii cu venituri mici sunt bulversati de procedurile pentru accesarea banilor pentru lemne de foc. Oamenii vor putea incasa banii in numerar de la posta, dar trebuie sa aduca documente justificative pentru lemnele cumparate. Lucrurile sunt ceva mai complicate pentru cei care primesc banii pe card.…

- Romanii care se afla intr-un grad extrem de excluziune sociala vor putea primi pana la 10.000 de lei pentru nevoile imediate, pe baza diferitelor forme de sprijin care se vor acorda, a afirmat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos.

- Sporuri bugetari. Cele mai acordate sporuri in Romania sunt cele pentru condiții periculoase sau vatamatoare, de 15% din salariu, sporul pentru proiecte europene, pentru complexitatea muncii sau suprasolicitare neuropsihica.

- Romania se confrunta cu una dintre cele mai grave crize financiare din ultima perioada, dupa ce inflația a pus stapanire pe țara noastra. Romanii platesc din ce in ce mai mult pe alimentele de baza, dupa cum arata un studiu care spune ca un coș de cumparaturi s-a scumpit semnificativ fața de acum o…

- Gradul de absorbtie a fondurilor europene in exercitiul financiar 2014-2020 inregistrat de Romania in momentul de fata este de 64,7%, a declarat, vineri, la Tulcea, intr-o conferinta de presa, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), Marcel Bolos. El si-a exprimat regretul ca finantarile…

- „Cel tarziu miercuri beneficiarii vor fi in posesia acestor bani cuveniți pentru tranșa 3 și suntem in masura sa onoram angajamentele pe care le am avut pentru ce a insemnat Programul sprijin pentru Romania.Tranșa 4, care este ultima și pe care avem obligația sa o onoram, sa putem efectua plațile in…

- Romanii sunt cei mai saraci dintre europeni. Statistica arata ca douazeci de procente din populație se chinuie sa traiasca de pe o zi pe alta. 20% din populația Romaniei traiește la limita strictului necesar. Mai bine de trei sferturi din caștiguri se duc pe alimente și facturi. Saracia absoluta in…