- Trei pasageri dintr-un taxi dintre care un minor au ajuns la spital, în urma unui accident rutier, produs în capitala în prima jumatate a zilei de 24 ianuarie. Totul s-a întâmplat în jurul orei 10.00, pe bulevardul Dacia din sectorul Botanica al capitalei.…

- Un baietel de sase ani, cu cetatenie straina, venit recent din Rusia, a decedat la 8 ianuarie de gripa A(H1N1), în timp ce se afla în vizita la rude în municipiul Chisinau. Mama micutului beneficiaza de tratament. Anuntul a fost facut luni, 13 ianuarie, la ședința saptamânala…

- Un barbat a murit în drum spre spital, dupa ce i s-a facut rau în timp ce se deplasa cu o motocicleta și a cazut. Cazul a avut loc astazi, pe strada Pașunelor, din sectorul Botanica al capitalei. Potrivit medicilor, barbatul ar fi suferit un insult și a fost preluat în stare inconștienta.…

- O batrâna a fost lovita de un taxi pe bulevardul Decebal din Capitala în timp ce traversa neregulamentar strada. Din cauza impactului puternic, femeia a decedat pe loc. Acum șoferul risca pâna la 7 ani de închisoare. Totul a avut loc în dupa-amiaza…

- CHIȘINAU, 23 dec - Sputnik. Saptamana a inceput cu precipitații sub forma de ploaie in Capitala. Astfel, INP atenționeaza șoferii ca aderența este scazuta din cauza carosabilului alunecos. Mai mult, pe anumite artere traficul este ingreunat. Sectorul Buiucani:• str. Vasile Lupu, in perimetrul…

- Peste 20 de elevi, viitori apicultori si floristi de la școala profesionala din comuna Bubuieci, municipiul Chișinau, au participat la un master-class mai putin obisnuit. Ei au confecționat lumanari din ceara naturala.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca incepand cu data de 09.12.2019 pana pe data de 18.02.2020, va fi suspendat traficul rutier pe str. Cetatea Chilia la intersecție str. N. Titulescu și str. Cetatea Chilia intersecție cu str. Busuiocești. Masura este impusa de executarea lucrarilor de pozare…

- In seara zilei de 25 noiembrie angajatii IGSU au fost alertati sa intervina la un bloc de locuit cu 14 nivele de pe strada Dacia 47, din municipiul Chisinau. Oamenii au anuntat ca au simtit un miros specific de gaz.