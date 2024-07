Stiri pe aceeasi tema

- Lista cu substanțele care afecteaza șoferii, si ii pot lasa fara permis, va fi actualizata in septembrie, anunța Rafila. Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a anunțat ca lista cu substantele care afecteaza conducerea unui vehicul va fi actualizata, urmand a fi finalizata pana in luna septembrie. Ministrul…

- Alexandru Rafila, ministrul sanatații, a declarat joi, 11 iulie, dupa sedinta de Guvern, ca exista un proiect prin Banca Mondiala, in faza avansata, pentru dotarea a 6 institute de medicina legala si 36 de servicii de medicina legala din judete. El a precizat ca lista cu substantele care afecteaza conducerea…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca, potrivit Serviciului National de Meteorologie, sambata, 29 iunie 2024, se vor inregistra temperaturi foarte ridicate in anumite zone ale tarii.In consecinta,…

- CNAIR anunta ca astazi se inchide circulatia pe Autostrada A2, Bucuresti Constanta, intre km. 11 700 si km. 15 500, marti noaptea 25 26 iunie 2024 , in intervalul orar 23:00 04:00.Potrivit sursei, se executa lucrari de instalare a indicatoarelor rutiere de tip portal la pasajul peste Autostrada A2.Rute…

- Retele Electrice Dobrogea a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare si functionare a retelei de distributie a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clientilor. Lucrarile au fost reduse la cele care sunt necesare."Regretam neplacerile resimtite de…

- Puncte anti-canicula in Alba Iulia și Aiud, inființate de Crucea Roșie Romana Alba. Cum sa te protejezi de arșița Puncte anti-canicula in Alba Iulia și Aiud, inființate de Crucea Roșie Romana Alba. Este vorba despre trei puncte de prim ajutor, unde voluntarii organizației vor oferi ajutor persoanelor…

- Direcția de Sanatate Publica Suceava a transmis o atenționare pentru populație, in legatura cu riscurile achiziționarii de produse alimentare din locuri neautorizate, cu depozitarea și prepararea alimentelor.Directorul Direcției de Sanatate Publica Suceava, Daniela Odeh, a aratat ca pentru a evita ...

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost trimis in judecata de catre procurorii DIICOT, in dimineața zilei de vineri, 19 aprilie, pentru mai multe acuzații, inclusiv cea de constituire a unui grup infracțional organizat. Anchetatorii au finalizat rechizitoriul in „dosarul Veranda”, ancheta in care edilul…