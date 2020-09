Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care vor sa calatoreasca peste hotare in aceasta perioada trebuie sa țina cont de restricțiile impuse de mai multe țari din cauza pandemiei de Covid-19. De aceea trebuie sa consulte site-ul Ministerului de Externe de unde pot afla informațiile oficiale actualizate in timp real cu privire…

- Ziarul Unirea Lista țarilor europene care impun romanilor restricții de calatorie, actualizata de Ministerul de Externe Diverse state europene restricționeaza in diverse modalitați circulația romanilor pe teritoriul acestora, in contextul pandemiei: multe dintre acestea impun izolarea pe o perioada…

- Vineri, Italia a anunțat introducerea carantinei obligatorii, timp de 14 zile, pentru toti cei veniti din România si Bulgaria, cel putin pâna la 31 iulie, când va fi facuta o noua reevaluare. De asemenea, Cipru a modificat regulile de intrare în tara pentru români,…

- Numeroase tari si-au inchis granitele sau au impus restrictii de calatorie pentru cetatenii romani, pe fondul cresterii numarului de imbolnaviri cu Covid-19 in Romania. The post Lista actualizata a tarilor care impun restrictii de calatorie pentru romani pe fondul Covid-19 appeared first on Renasterea…

- De ultima ora! Vezi LISTA tarilor care au impus restrictii pentru romani din cauza COVID-19 Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Incepand cu data de 14 iulie, ora 06.00, toți cetațenii straini care intra in Grecia…

- Romania a ajuns, miercuri, la peste 30.000 de pacienți testați pozitiv pentru Covid-19 și 1.800 de decese, iar joi a stabilit un nou record de confirmari zilnice, anunțand 614 de cazuri confirmate in 24 de ore. Prin urmare, pe fondul creșterii constante din ultim perioada, tot mai multe state considera…

- Romania se afla pe locul patru in topul tarilor din Europa cu cea mai mare rata de infectare la o suta de mii de locuitori. Acesta este si motivul pentru care mai multe state le interzic romanilor sa mai intre pe teritoriul lor sau le impun izolarea/carantina timp de 14 zile. Ce tari aplica restrictii…

- Romania se afla in acest moment in primele patru state din Uniunea Europeana cu cea mai mare rata a infectarilor la 100.000 de locuitori. Cel puțin 10 state europene au impus restricții de calatorie...