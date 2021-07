CNSU a actualizat lista statelor considerate cu risc epidemiologic. Grecia intra in zona roșie. Persoane care vin din Grecia nu intra in carantina la sosirea in Romania daca sunt vaccinate. Noile reguli se aplica de la 1 august. „Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat astazi, 29 iulie 2021, Hotararea numarul 52 privind aprobarea listei tarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat(…)Decizia ca lista sa intre in vigoare la aceasta data a fost luata pentru a nu afecta cetatenii romani care se intorc in tara in acest sfarsit de saptamana”, a transmis, joi, CNSU. Au intrat…