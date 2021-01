​LISTĂ: 4 programe de finanțare IMM la început de an 2021 ​Antreprenorii români cu microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) pot obține finanțari pentru afacerile lor prin cel puțin 4 programe de sprijin disponibile la început de an 2021. StartupCafe.ro a facut o lista scurta cu principalele surse de finanțare pentru micile afaceri, în debutul anului, pâna la anunțarea unor eventuale noi oporunitați mai ales pe bani europeni.



Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Ministerul Fondurilor Europene a publicat marți în Monitorul Oficial schema de ajutor de minimis prin care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) vor ptea obțne fonduri nerambursabile de pâna la 100.000 de euro fiecare, sa-și cumpere calculatoare. S-a stabilit astfel…

- ​S-a anunțat oficial și perioada de înscriere efectiva la finanțarile de pâna la 100.000 de euro fiecare, pentru firmele mici și mijlocii din domenii diverse și pensiuni, restaurante, hoteluri și alți operatori HoReCa de orice dimensiune. Programul Electric-Up are acum și ghid oficial de…

- ​Industria IT din România a oferit în total 55.000 de euro, prin intermediul proiectului Bursele ANIS, sub forma unor sponsorizari de câte 5.000 de euro cadrelor didactice tinere, pentru susținerea unor cursuri tehnologice inovatoare. În ediția din acest an au fost selectate…

- ​Avem și proiectul de ordonanța de urgența în care sunt enumerate codurile CAEN propuse la finanțare din schema de ajutare de stat pentru sectorul HoReCa, estimata la 500 de milioane de euro în total, pentru anul 2021. N-am scapat de întrecerea „primul venit-primul servit”.…

- ​Marți, 24 noiembrie, Ministerul Economiei va trimite primele contracte de finanțare catre solicitanții eligibili la ajutoarele de stat de 2.000-150.000 euro din Masura 2, a declarat, luni seara, ministrul. Virgil Popescu a mai spus ca, la Masura 1 - microgranturi de câte 2.000 de euro, nici jumatate…

- ​Firmele, PFA, ONG și cabinetele medicale individuale care s-au înscris la ajutoarele de stat de câte 2.000-150.000 de euro din Masurile 1 și 2 pentru redresare din criza COVID-19 trebuie sa urmareasca atent, în perioada aceasta, portalul granturi.imm.gov.ro, prin profilul de utilizator…

- Nu este un mit ca economie mondiala se mișca spre un model bazat pe cunoaștere, unde inovațiile sunt principalul factor responsabil de dezvoltarea durabila a oricarei țari. Antreprenorii sunt cei care au curajul sa adopte inovații și sa-și foloseasca in mod inteligent ideile, in baza carora construiesc…

- Candidații organizației județene a Partidului Național Liberal au depus, ieri, la Biroul Electoral Județean, dosarele in vederea participarii la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Lista liberalilor buzoieni pentru Camera Deputaților este deschisa de președintele interimar al PNL, Gabriel Avramescu,…