Stiri pe aceeasi tema

- In total, 39 de romani au o avere de peste 500 de milioane de lei, care insumeaza venituri cumulate de peste 80 de miliarde de lei, cu 32 de miliarde mai mult decat in anul anterior. 2021 a fost un an profitabil pentru bogatii romani, care au reusit sa isi creasca averile in ciuda pandemiei Covid-19.…

- Pentru prima data in istoria sa, Romania are cinci afaceri antreprenoriale care sunt evaluate la peste un miliard de euro. Jurnaliștii de la Mediafax scriu ca mai exista alte cinci afaceri care sunt cotate la 798, respectiv 980 de milioane de euro. UiPath, primul unicorn romanesc, companie listata la…

- Proiectul care prevede modificarea Legii 132/2017 privind RCA nu este in concordanta cu Tratatul de functionare a Uniunii Europene si cu legislatia europeana incidenta in domeniul asigurarilor si risca sa atraga deschiderea unei noi proceduri de infringement impotriva Romaniei in domeniul legislatiei…

- ​​3 din 4 angajați români au nevoie sa fie apreciați pentru competența, sa le fie recunoscute eforturile, munca și modul de gândire, este una dintre concluziile unui studiu EXEC-EDU, companie de training, care a analizat și tiparele de personalitate ale managerilor din România.Citește…

- Bursa japoneza a inchis sedinta de marti in scadere cu 0,75%, pe fondul aprecierii yenului fata de dolar, transmite Kyodo. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 29.285,46 puncte, in scadere cu 221,59 puncte comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, conform…

- ​​5 idei de afaceri au fost premiate în finala Demo Day a programului de pre-accelerare și mentorat pentru antreprenori Innovation Labs, sprijinit inclusiv de Fitbit și compania IT româno-americana UiPath, care susțin startup-urile câștigatoare.Citește mai departe și comenteaza…

- Oana Radu este una dintre cele mai indragite artiste din Romania, care a ajuns la inima multor oameni datorita talentului sau, dar și a carismei sale greu de inlocuit. De curand, vedeta a fost surprinsa in cabinetul medicului estetician și a facut un anunț pe care mulți admiratori l-au așteptat. Oana…