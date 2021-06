Lisabona revine la restricțiile de weekend. Cauza e varianta Delta? Varianta Delta a coronavirusului, cea depistata inițial in India, a devenit dominanta si au crescut cazurile de COVID-19 in zona capitalei Portugaliei, Lisabona, dupa cum anunța autoritațile sanitare. In ultimele 14 zile rata de infectare se apropie de 300 de cazuri la suta de mii de locuitori. Restricțiile de circulație de weekend intra in vigoare de vineri dupa amiaza de la 15.00 și pana luni dimineața la 06:00. In plus, toate evenimentele au fost interzise in regiunea capitalei. Țara cu aproape 10 milioane de locuitori a inregistrat zilele trecute peste 1.200 de noi cazuri de imbolnavire pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

