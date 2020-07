Stiri pe aceeasi tema

- Pe 12 iulie, fiul ei mult iubit isi lua viata impuscandu-se in piept. De atunci, Lisa Marie Presley este de neconsolat, fiica lui Elvis fiind socata de gestul lui Benjamin Keough, decedat la varsta de 27 de ani. Dupa tragicul eveniment, intreaga familie Presley s-a adunat la Beverly Hills Hotel din…

- Rezultatele autopsiei arata ca nepotul lui Elvis Presley, Benjamin Keough, și-a tras un glonț in cap, scrie Dailymail.Conform procurorilor care se ocupa de caz, rezultatele autopsiei arata ca Benjamin Keough și-a pus țeava armei in gura și a apasat pe tragaci.

- Benjamin Keough, nepotul in varsta de 27 de ani al lui Elvis Presley, nu era singur in momentul in care a decis sa-si ia viata, impuscandu-se in dimineata zilei de duminica. Acesta se afla in resedinta de lux a mamei sale, Lisa Marie Presley, din Calabasas, California.

- Rezultatele autopsiei arata ca nepotul lui ElvisPresley, Benjamin Keough, și-a tras un glonț in cap, scrie Dailymail.Conform procurorilor care se ocupa de caz,rezultatele autopsiei arata ca Benjamin Keough și-a pus țeava armei in gura șia apasat pe tragaci.DailyMail a aflat, in exclusivitate, ca Benjamin…

- Singurul nepot al regretatului Elvis Presley a murit duminica, la numai 27 de ani, a confirmat managerul mamei sale Lisa Marie Presley. Benjamin Keough s-ar fi sinucis, potrivit jurnaliștilor de la TMZ. Cu toate acestea, managerul Roger Widynowski nu a oferit alte detalii despre moartea sa. El a spus…

- Nepotul lui Elvis Presley, Benjamin Keough, a murit duminica, la virsta de 27 de ani, a declarat pentru agentia AFP managerul mamei sale, Lisa Marie Presley, confirmind astfel o informatie publicata de site-ul specializat in stiri mondene TMZ, citat de agerpres.ro. Managerul Roger Widynowski nu a oferit…

- Nepotul lui Elvis Presley, Benjamin Keough, a murit in Calabasas, California. Din primele investigatii, el s-ar fi sinucis. Politia investigheaza circumstantele in care s-a produs tragedia. Tanarul de 27 de ani a fost descoperit decedat prin impuscare duminica de catre politisti. Mama lui, Lisa Marie…

- Nepotul lui Elvis Presley, Benjamin Keough, a murit in Calabasas, California. Din primele investigații, el s-ar fi sinucis prin impușcare, potrivit TMZ. Politia investigheaza circumstantele in care s-a produs tragedia. Tanarul de 27 de ani a fost descoperit decedat duminica de catre politisti. Mama…