- Nascuta in 1968, Lisa Marie Presley a crescut in lumina reflectoarelor, fiind fiica „regelui rock-n-roll-ului” si a actritei Priscilla Presley. Elvis si Priscilla Presley au divortat in 1972, cand fiica lor avea 4 ani. Lisa avea numai 9 ani cand tatal ei a murit in 1977.

- Vineri dimineața, lumea a primit tragica veste a morții fiicei lui Elvis Presley, Lisa Marie. Artista a murit la doar 54 de ani, dupa ce a suferit un stop cardiac in domiciliul ei din Los Angeles. Deși nu se știu mai multe detalii despre cauza morții, se știe ca Lisa purta o povara grea, cea a pierderii…

